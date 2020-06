Premier League-profilen Jack Grealish er sigtet for uansvarlig kørsel og for ikke at indberette biluheld.

Aston Villas helt store profil, 24-årige Jack Grealish, er blevet sigtet, efter at han under coronapausen i marts var involveret i et biluheld.

Det oplyser politiet i West Midlands torsdag i en udtalelse.

- En Premier League-fodboldspiller er blevet sigtet for uansvarlig kørsel og for ikke at stoppe for at indberette et biluheld.

- Jack Grealish mistænkes for lovovertrædelserne søndag den 29. marts. En undersøgelse blev iværksat, efter at vi rykkede ud til anmeldelser om, at en bil ramte parkerede køretøjer, og at chaufføren flygtede til fods, lyder det.

Biluheldet fortsætter dermed med at hjemsøge Grealish, der allerede har været ude at undskylde for hændelsen.

Ikke nok med at han angiveligt kørte hensynsløst, så var det også imod regeringens anbefalinger, at han overhovedet forlod sit hjem.

På det tidspunkt - den 29. marts - var Storbritannien under streng nedlukning på grund af udbruddet af coronavirus.

Grealish blev dengang også straffet af sin Premier League-klub.

- Anfører Jack Grealish har accepteret, at hans beslutning om at forlade sit hus var forkert og fuldstændig unødvendig. Det brød med regeringens anbefalinger, der er tydelige og bør blive fulgt af alle, skrev klubben.

Grealish har fået sin fodboldopdragelse i Aston Villa og har spillet for klubbens førstehold siden 2012.

Han har også været en af klubbens bærende kræfter i denne sæson, hvor han blandt andet har bidraget med syv mål og seks assister.

Aston Villa ligger næstsidst i den bedste engelske række med 26 point, men har kun et enkelt point op til Bournemouth, Watford og West Ham.

/ritzau/