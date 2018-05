Aston Villa spillede 0-0 mod Middlesbrough og er videre til finalen om at rykke op i Premier League.

Birmingham. Championship-klubben Aston Villa spillede tirsdag 0-0 mod Middlesbrough og er dermed videre til playoff-finalen om at komme i Premier League med en samlet sejr på 1-0.

Aston Villa vandt 1-0 i den første kamp på udebane og var dermed favorit til at snuppe finalepladsen inden tirsdagens kamp, da holdet kunne nøjes med uafgjort.

Og det var også hjemmeholdet, der sad på kampen i størstedelen af tiden og specielt i anden halvleg kom frem til flere fine chancer.

Det lykkedes dog ikke at få bolden hele vejen i mål.

I stedet var det gæsterne fra Middlesbrough, der med to minutter tilbage af kampen fik tildelt et frispark på kanten af feltet.

Det sendte Stewart Downing på overliggeren, og Aston Villa kunne ånde lettet op, da kampen kort efter blev fløjtet af.

I den såkaldte milliardfinale skal Birmingham-klubben op mod Fullham, der mandag slog Derby 2-0 og med en samlet sejr på 2-1 kom videre til finalen.

Finalen om at rykke op i Premier League kaldes milliardfinalen, fordi en oprykning i Englands bedste række vurderes at være en milliard værd for klubben på grund af tv-penge og en stor eksponering.

Finalen skal spilles 26. maj på Wembley, og vinderen rykker op i den bedste engelske række.

/ritzau/