Den engelske kantspiller Gabriel Agbonlahor sagde sidste sommer farvel til sin hjerteklub Aston Villa.

Siden har han været uden klub, og nu har han i en alder af bare 32 år pensioneret sig selv.

Agbonlahor har repræsenteret Aston Villa hele sin professionelle karriere - ser man bort fra et par udlejninger - hvor han er blevet noget af en klublegende.

Men nu er det slut, oplyser den nu tidligere Premier League-spiller, der også har tre landskampe for England på CV'et.

Vis dette opslag på Instagram If I would have been told at school I would play nearly 400 league games be the record premiership goal scorer for Aston Villa, captain the great club and represent England at senior level I would of laughed!!! The time has come to officially retire and watch Aston Villa as a fan!!! I wanna say thank you to all the supporters the staff I have worked with at a great club and my ex team mates. The thought of playing for another team or playing against Aston Villa was something I just couldn’t do. I look forward to whatever the future holds utv Et opslag delt af Gabriel Agbonlahor (@ga11official) den 27. Mar, 2019 kl. 11.34 PDT

»Hvis jeg havde fået at vide, at jeg ville komme til at spille næsten 400 ligakampe, være klubbens mest scorende nogensinde, være anfører for denne fantastiske klub og repræsentere England på seniorniveau, ville jeg have grinet! Tiden er kommet til at gå på pension og se Aston Villa spille som fan. Jeg vil gerne sige tak til fansene, staben, jeg har arbejdet med og alle mine tidligere holdkammerater.«

»Tanken, om at spille for en anden klub mod Aston Villa, var én, jeg ikke kunne bære. Jeg ser frem til at se, hvad fremtiden bringer,« skriver Agbonlahor på sin Instagram.

Agbonlahor var i mange år én af de bærende kræfter på Villas mandskab, mens han de sidste par sæsoner har haft svært ved at holde sit niveau.

Han spillede blandt andre med danske Thomas Sørensen og Martin Laursen, mens han senere fik selskab af Jores Okore og Nicklas Helenius.

I de år var Aston Villa i særdeleshed gode og havde spillere som James Milner, Gareth Barry, Stewart Downing og Milan Baros i truppen.

Kantspilleren var kendt for sin hurtighed. Men den slap op og han måtte se sig overhalet af yngre kræfter, inden han stoppede i klubben i sommer.

Derfor var flere fans også ude at kritisere ham for hans præstationer, mens 'Gabby', som han kaldes, tilbød at spille gratis for klubben.

Agbonlahor nåede i alt 391 kampe med 86 mål og 57 assists til følge i Aston Villa-trøjen.