Efter 4-0 ved pausen var Aston Villas billet til Liga Cup-semifinalen aldrig i fare mod Liverpool ungdomshold.

Aston Villa indfriede favoritværdigheden, da Premier League-mandskabet tirsdag i Liga Cuppen havde besøg af et Liverpool-hold med en gennemsnitsalder på cirka 19,5 år.

Det startede dog overraskende vanskeligt, før hjemmeholdet blev klar til semifinalen i den engelske pokalturnering med en huskekage af en sejr på 5-0 efter 4-0 ved pausen.

I løbet af de første 45 minutter havde yderst effektive Villa kun tre skud på mål, og to gange i løbet af de første ti minutter måtte holdets norske keeper, Orjan Nyland, diske op med store redninger.

Men derefter scorede Aston Villa to hurtige mål og satte tingene på plads.

Det første mål kom på et frispark, hvor Conor Hourihane efter 15 minutter lidt heldigt listede bolden mellem alt og alle, og det andet faldt efter 17 minutter, da Liverpool-forsvarer Morgan Boyes ramte et indlæg fra Ahmed Elmohamady så skævt, at det strøg i en høj bue over keeper Caoimhin Kelleher.

Trods det fortsatte de purunge gæster den offensive stil med 16-årige Harvey Elliott som drivkraft og pressede spillet frem, men efter 37 minutter var marginaler og rutine igen imod Liverpool.

Jonathan Kodjia kom afsted på en friløber efter naivt pres af Sepp van den Berg og var usvigelig sikker.

I overtiden af første halvleg satte Kodjia indersiden på et nyt indlæg fra højreback Elmohamady til 4-0.

I anden halvleg sad Aston Villa på chancerne, og Wesley lukkede til 5-0 i overtiden.

Liverpool fører Premier League med ti point ned til Leicester på andenpladsen, og Aston Villa er truet af nedrykning, men Liverpool-manager Jürgen Klopp har taget hele sit førstehold samt to af de største talenter med til VM for klubhold, hvor Liverpool indtræder i semifinalen onsdag.

Tilbage af kampklare spillere var kun ungdomsspillere under ledelse af U23-træner Neil Critchley, og i startopstillingen var gennemsnitsalderen ifølge flere medier blot 19 år, 6 måneder og 3 dage.

/ritzau/