OB har med øjeblikkelig virkning stoppet samarbejdet med klubbens assisterende fodbolddirektør, Steffen Nielsen.

Det oplyser den fynske klub i en meget kortfattet meddelelse på sin hjemmeside.

- Samarbejdet mellem Steffen Nielsen og Odense Boldklub er stoppet per dags dato.

- Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen, lyder det på OB's hjemmeside.

Tidligere i november erfarede fodboldmediet bold.dk, at Steffen Nielsen var suspenderet, og at klubben var i gang med at undersøge en række interne forhold.

Steffen Nielsen nåede at have jobbet i godt halvandet år. 1. maj sidste år gik han fra at være team manager til assisterende fodbolddirektør.

Tidligere i november fyrede OB træner Andreas Alm efter en periode med skuffende resultater.

Søndag hentede klubben med den midlertidige træner Søren Krogh i spidsen en tiltrængt sejr ude mod Randers, og det fynske hold har nu tre point ned til nedrykningsstregen.

