Mikel Arteta kaldte dommerpræstation "beskæmmende". De følelsesladede reaktioner er vigtige, siger han nu.

Fodboldcheftrænernes helt ærlige meninger og de autentiske følelsesladede reaktioner, som opstår i øjeblikket, er gode for sporten og bør ikke forsøges tiet ihjel.

Sådan lyder det fra Mikel Arteta, Arsenals cheftræner, som i sidste uge blev beskyldt for at have overtrådt Det Engelske Fodboldforbunds (FA) regler, da han kaldte en dommerpræstation i kampen mod Newcastle for "pinlig" og "beskæmmende".

- Jeg har været her i 20 år, og jeg har støttet ligaen, spillerne, dommerne, og jeg har promoveret sporten på den bedste måde, siger Arteta på et pressemøde inden weekendens kamp mod Brentford.

- Og jeg forventer, at hvis vi gerne vil have, at det fortsætter, så må jeg give min ærlige mening til kende.

- Vi lever sporten med følelser. Det er nødt til at ske. Man er nødt til at reagere. Vi kan prøve at sætte os ned helt stille og se, om spillet stadig er interessant. Det sker ikke. Det er med al respekt umuligt.

Arteta kritiserede tidligere på måneden en dommerkendelse, da Arsenal tabte 0-1 til Newcastle på udebane.

Målet blev scoret af Newcastles Anthony Gordon på et indlæg, der blev sendt ind fra venstrekanten.

Arteta mente, at målet skulle underkendes, blandt andet fordi bolden havde været over baglinjen, men det mente dommerne ikke.

I kølvandet på den spanske cheftræners udtalelser om dommerpræstationen sendte FA en pressemeddelelse ud på det sociale medie X om, at Arteta var blevet beskyldt for brud på reglerne om, hvad man må sige om dommerne.

- Det påstås, at hans kommentarer udgør ureglementeret adfærd, eftersom de er fornærmende mod dommerne og/eller ødelæggende for spillet og/eller bringer spillet i miskredit, lød det fra FA.

Arteta siger, at han har skrevet til fodboldforbundet for at forklare sig om den hændelse, som førte til hans udtalelser.

- Det er godt, at vi taler sammen, og at vi alle sammen gerne vil forbedre sporten. Dommere, cheftrænere, embedsmænd, sportsdirektører, journalister, vi vil alle sammen gerne have en bedre sport, siger han.

Arsenal ligger ét point bag Manchester City, som ligger på førstepladsen i Premier League. Arsenal spiller mod Brentford lørdag.

