I sine mange år i spidsen for Arsenal var alkohol nærmest bandlyst.

For da den franske manager Arsene Wenger i 1996 blev ansat i London-klubben, skete der noget radikalt. Han forlangte en langt mere professionel tilgang blandt spillerne, og han ville for alt i verden væk fra den kultur, der var i fodbold, hvor alkohol flere steder fyldte meget.

Og det var der en helt særlig årsag til. Det afslører franskmanden i sin nye bog 'My Life in Red and White' ifølge TV 2 Norge.

Årsagen skal findes i Wengers barndom.

Former Arsenal football team manager Arsene Wenger poses on the red carpet before the 2019 Laureus World Sports Awards ceremony at the Sporting Monte-Carlo complex in Monaco on February 18, 2019. Valery HACHE / AFP Foto: Valery HACHE Vis mere Former Arsenal football team manager Arsene Wenger poses on the red carpet before the 2019 Laureus World Sports Awards ceremony at the Sporting Monte-Carlo complex in Monaco on February 18, 2019. Valery HACHE / AFP Foto: Valery HACHE

Han er født i 1949 og opvokset i landsbyen Alsace i det østlige Frankrig, hvor hans forældre drev en lokal bistro. Og det var her, at den dengang unge knægt var vidne til, hvor ødelæggende alkohol kunne være.

»Alkohol, skrig og vold. Alt, som plejede at skræmme mig som barn. Derfor vækkede det afsky i mig,« forklarer han i bogen.

Han forklarer videre, hvordan han med egne øjne så, hvordan et højt alkoholindtag påvirkede det psykiske aspekt hos mennesker.

Derfor blev han gennem sin opvækst fast besluttet på at have en stram og hård linje, når det kom til alkoholindtag blandt de spillere, han stod i spidsen for.

71-årige Arsene Wenger var Arsenal-manager fra 1996 til 2018 og nåede blandt andet at vinde tre Premier League-titler og syv FA Cup-trofæer med den engelske storklub.

I dag arbejder han som chef for global udvikling af fodbold i det internationale fodboldforbund, Fifa.