Den tidligere Arsenal-træner er blevet ansat i Fifa, hvor han bliver ansvarlig for at udvikle fodbold globalt.

Arsène Wenger skal fremover føre an, når fodbold skal udvikles på globalt plan.

Den tidligere Arsenal-træner er nemlig blevet ansat i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) som chief of global football development (chef for global udvikling af fodbold, red.).

Det skriver Fifa på sin hjemmeside.

70-årige Wenger skal blandt andet være hovedansvarlig for at føre tilsyn med udviklingen af sporten for både mænd og kvinder, ligesom han også får nogle tekniske ansvarsområder.

- Jeg ser meget frem til denne ekstremt vigtige udfordring, ikke kun fordi jeg altid har været interesseret i at analysere fodbold i et bredere perspektiv, men også fordi Fifas mission virkelig er global.

- Jeg tror, at det nye Fifa, vi har set udvikle sig de seneste år, har sporten som det altoverskyggende mål og er fast besluttet på at udvikle spillet i dets mange facetter.

- Jeg ved, at jeg kan bidrage til dette mål og vil putte al min energi i det, siger Wenger til forbundets hjemmeside.

Franskmanden stoppede i 2018 som træner for Arsenal, hvor han havde stået i spidsen for holdet siden 1996.

/ritzau/