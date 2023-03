Lyt til artiklen

Arsenal har kurs mod det engelske mesterskab.

Søndag kom de et skridt nærmere med sejren over Fulham på Craven Cottage. Du kan se højdepunkterne fra kampen i videoafspilleren øverst i artiklen.

Der blev naturligvis taget et sejrsbillede i omklædningsrummet efter kampen, og det har fået folk til at undre sig.

For hvorfor havde Arsenal taget et ur med på billedet?

Arsenal tog sejrsbilledet med et ur efter søndagens sejr. Foto: Instagram: zinchenko_96 Vis mere Arsenal tog sejrsbilledet med et ur efter søndagens sejr. Foto: Instagram: zinchenko_96

Det er der ifølge fansene en ganske god forklaring på.

Uret har nemlig viserne stående på henholdsvis 11 og 2, hvilket refererer til, at der er '11 games to go' – altså 11 kampe til, at Arsenal kan kalde sig engelske mestre.

På nuværende tidspunkt er Arsenal placeret som nummer et i Premier League med Manchester City lige i hælene.

Netop de to hold mødes 26. april på Emirates i en kamp, der kan blive en direkte duel om mesterskabet.

Næste Premier League-kamp for Arsenal er 19. marts hjemme mod Crystal Palace.