Arsenal sikrede sig billetten til EL-finalen i Baku, hvor klubben jagter sejr og adgang til Champions League.

Pierre-Emerick Aubameyang blev den store helt, da han med et hattrick var stærkt medvirkende til at sende Arsenal i finalen i Europa League.

Torsdag aften slog Aubameyang til, da Arsenal på udebane mødte Valencia i returkampen i semifinalen efter en 3-1-sejr i London i første møde.

I Valencia vandt Arsenal 4-2, og dermed blev Daniel Wass og co. sendt ud af turneringen med et samlet 3-7-nederlaget.

Der var ikke så meget at diskutere, og ifølge Aubameyang har Arsenal lært af semifinalekampene fra i fjor i samme turnering, hvor Atlético Madrid sendte det engelske hold ud.

- Det betyder meget. Jeg mener, at vi har lært af sæsonen i fjor. I år begik vi ikke de samme fejl, og så er vi klar til finalen, siger Aubameyang ifølge engelske BT Sport efter sejren.

Aubameyang udlignede til 1-1 torsdag aften mod Valencia i første halvleg, og han sørgede for 3-2 og 4-2 med sine mål i anden halvleg.

Dermed er Arsenal finaleklar i en europæiske klubturnering igen efter at have tabt de seneste tre gange.

I 2006 tabte Arsenal i finalen i Champions League til FC Barcelona, mens det i 2000 og 1995 blev til nederlag i finalerne i henholdsvis Uefa Cuppen og Europa Cuppen for pokalvindere, som Arsenal vandt året før.

Angrebsmakker Alexandre Lacazette, der scorede et enkelt mål i 4-2-sejren torsdag, sendte en stor tak til Aubameyang efter kampen.

- Vi reagerede godt. Vi vidste, vi skulle score et mål minimum, og han (Aubameyang, red.) var utrolig. Vi vil gerne med i Champions League, og vi vil gerne have et trofæ.

- Vi har spillet dårligt i den seneste måned i Premier League, og vi bliver nødt til at udnytte muligheden og vinde finalen og komme med i Champions League, siger Lacazette.

Vinderen af Europa League-finalen kvalificerer sig til Champions League.

I Premier League resterer der en runde, og for at ende i top-4, som giver billet til Champions League, så skal Arsenal i sidste runde vinde, mens Tottenham skal tabe og samtidig formøble en bedre målscore på otte mål.

