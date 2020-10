Arsenal kom bagud mod Rapid Wien, men fik med to mål på fem minutter sikret sejren i Europa League.

Arsenal var på vej mod en skidt start på Europa League-gruppespillet torsdag.

Ude mod Rapid Wien kom Mikel Artetas tropper efter sløjt spil bagud fem minutter inde i anden halvleg. Men to hurtige mål sørgede alligevel for en sejr til Premier League-mandskabet, der dermed lagde fra land med tre point i gruppe B.

David Luiz udlignede først, inden Pierre-Emerick Aubameyang med sin scoring til slutresultatet, 2-1, cirka fire minutter senere, endte som matchvinder.

Gaboneseren kunne sparke bolden i et helt frit mål. Arsenal havde udspillet Wien-forsvaret, og Héctor Bellerín serverede bolden for Aubameyang lige foran mål.

Dermed reddede angriberen Arsenal-keeper Bernd Leno fra at ende som den helt store skurk. Det var således et kikset forsøg på at spille bolden ud af eget felt, der førte til, at østrigerne kom på 1-0.

Kasper Dolberg var efter at have siddet ude med en skade i den forgangne weekend med igen for franske Nice, der fik en lussing på hele 2-6 af Bayer Leverkusen i gruppe C.

Den danske landsholdsangriber startede inde og blev skiftet ud efter 70 minutter.

/ritzau/