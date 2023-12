Med fem mål fra fem forskellige målscorere afgjorde Arsenal hurtigt sagerne mod Lens i Champions League.

Arsenal var i sprudlende målhumør i første halvleg af onsdagens hjemmekamp mod Lens i Champions League, hvor det blev til fem mål af fem forskellige målscorere fra London-klubben.

Der blev scoret et enkelt mål mere i anden halvleg, og derfor endte det med tenniscifrene 6-0 til Arsenal over franskmændene.

Med sejren er Arsenal nu sikker på at gå videre til næste års ottendedelsfinaler fra gruppe B's førsteplads.

Efter 13 minutter kom Arsenal foran 1-0 på et mål af Kai Havertz. Det var angriberen Gabriel Jesus, der fik headet bolden videre til tyskeren, som åbnede målfesten på Emirates.

Midtvejs i første halvleg kunne Lens slet ikke følge med i de hurtige engelske kombinationer. Arsenal lavede tre mål på seks minutter.

Efter 21 minutter fordoblede Gabriel Jesus selv føringen, inden Arsenals kantspiller Bukayo Saka øgede til 3-0 yderligere to minutter senere.

I det 27. minut scorede Arsenals kantspiller Gabriel Martinelli til 4-0, og så var kampen reelt afgjort.

Arsenals midtbanespiller Martin Ødegaard nåede dog at score til 5-0 i de sidste sekunder af første halvleg.

Dermed havde Lens et bjerg at bestige i anden halvleg, og det lykkedes kun for udeholdet at begrænse skaden.

Arsenals indskiftede midtbanespiller Jorginho udnyttede et straffespark efter 86 minutter og gjorde det til slutresultatet 6-0.

Med videre fra gruppen kommer PSV Eindhoven, der tidligere onsdag aften leverede lidt af et comeback ude mod Sevilla.

Spanierne var foran 2-0, men PSV endte med at vinde 3-2 og snuppede dermed andenpladsen i gruppen og et avancement til ottendedelsfinalerne.

Sevilla blev reduceret til ti spillere, da Lucas Ocampos så rødt efter to advarsler på tre minutter. PSV udnyttede overtallet til at gå fra 0-2 til sejr på 3-2.

/ritzau/