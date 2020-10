Özils navn er ikke at finde i Arsenal-trup på 25 mand til Premier League. Nu spekulerer flere i hans fremtid.

Den offensive profil Mesut Özil er endt fuldstændig ude i kulden i Arsenal.

Således er den tyske midtbanespiller udeladt af holdets 25 mand store trup til Premier League.

Det står klart, efter at klubben tirsdag aften har offentliggjort truppen.

Arsenal-manager Mikel Arteta sagde sidste måned, at hans hold "udvikler sig", og at Özil får svært ved at finde en plads i truppen.

Det var med til at skabe usikkerhed om Özils fremtid i klubben, og flere spekulerer nu i, at tyskeren, der tidligere havde absolut stjernestatus, kan have spillet sin sidste kamp for holdet.

32-årige Özil er på kontrakt med Arsenal til juni 2021, men han har ikke spillet for holdet endnu i denne sæson.

Han tjener angiveligt omkring 350.000 pund om ugen svarende til omkring 2,85 millioner danske kroner.

Den tyske playmaker spillede senest en kamp for Arsenal i marts. Han er også udeladt af holdets trup til Europa League.

Også forsvarsspilleren Sokratis Papastathopoulos er udeladt af truppen til både Premier League og Europa League.

Premier League-klubber skal have mindst otte spillere i truppen, der tæller som "homegrown" (hjemmeavlet, red.).

Det vil sige, at spilleren skal være 21 år eller ældre den 1. januar 2021 og have været tre år på et engelsk hold, mens spilleren var mellem 16 og 21 år gammel.

Hverken Özil eller Sokratis Papastathopoulos tæller som "homegrown".

