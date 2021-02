Det 19-årige franske talent, William Saliba, er kommet i modvind efter en lækket Snapchat-video de seneste dage er begyndt at florere på de sociale medier.

Ifølge Daily Mail er der tale om en tre år gammel video, hvor man i første omgang kan se en smilende Saliba filme sig selv, inden han vender kameraet mod en holdkammerat, der sidder helt nøgen og berører sine kønsdele.

Videoen er angiveligt lavet under en samling for det franske ungdomslandshold, og ifølge RMC Sport har det franske fodboldforbund på baggrund af videoen nu indledt en efterforskning af sagen.

Den engelske storklub Arsenal købte i sommeren 2019 William Saliba for mere end 200 millioner kroner, hvorefter han straks blev udlejet til Ligue 1-klubben Saint-Etienne.

William Saliba bliver nu efterforsket, efter en video af ham og en holdkammerat er blevet lækket. Foto: VALERY HACHE Vis mere William Saliba bliver nu efterforsket, efter en video af ham og en holdkammerat er blevet lækket. Foto: VALERY HACHE

I sommer kom han så til London-klubben uden at få spilletid, hvorefter han i januar blev lejet ud til franske OGC Nice, der også har danske Kasper Dolberg i truppen.

Senest har Saliba langet ud efter Arsenal-manager Mikel Arteta, der ifølge franskmanden ikke gav ham en fair chance hos Premier League-klubben.

»Han bedømte mig på to og en halv kamp. Jeg ville gerne have haft, at han havde brugt mig mere, men han sagde, at jeg ikke var klar,« sagde han mandag i RMC Sports podcast 'Top of the Foot'.

»Jeg ventede på, at han gav mig en chance, men sådan er fodbold. Da jeg først kom til Arsenal, så det rigtig godt ud i ligaen, så jeg viste mig frem til træningen og trænede også for mig selv for at bevise, at jeg var klar.«

Nu er det dog i franske Nice, at Saliba skal kæmpe om spilletiden, men det er måske ikke det eneste, der bør optage forsvarsspilleren lige nu.

Der er endnu ikke nogen meldinger om, hvorvidt det unge talent kan se frem til en straf i kølvandet på det franske fodboldforbunds efterforskning.