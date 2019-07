De to Arsenal-profiler Mesut Özil og Sead Kolasinac blev torsdag forsøgt røvet af en bevæbnet bande.

Det skriver BBC her til aften.

Begge spillere slap dog fra den farlige konfrontation uskadte, bekræfter Arsenal selv.

»Vi har været i kontakt med begge spillere, og de har det fint,« siger en talsmand fra Arsenal.

Footage has emerged of Sead Kolasinac fighting off a pair of knife-wielding attackers during an attempted robbery, Mesut Ozil was also involved in the incident.



Arsenal have confirmed both players were unharmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 25, 2019

Som det kan ses, hvis man trykker ind på tweetet, som Sky Sports har delt, er det faktisk Kolasinac, der får skræmt de bevæbnede kriminelle væk.

En talsmand fra The Metropolitan Police fortæller, at der var en rapport, om mistænkte på motorcykel, der havde forsøgt at røve en mandlig bilist.

Det var altså de to Arsenal-stjerner, der her var tale om.

Özil og Kolasinac gav herefter deres forklaring til politiet, men der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.