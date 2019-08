'Hvis du har en smule menneske i dig, skal du være bekymret.'

Sådan siger Arsenal-stjernen Hector Bellerin om de klimaforandringer, som verden står over for i øjeblikket.

Klimaet er en af de dagsordener, der fylder meget for den spanske fodboldspiller, og i en podcast med BBC giver han udtryk for sine bekymringer.

Selv føler han også et stort ansvar over for sine fans, som han fortalte om i podcasten.

"We're killing forests because we want more money, but if there's no earth there's no money to spend!" @HectorBellerin - climate change warrior



Our special @Arsenal podcast with @bbcsport_david and @NickBrightDJ



https://t.co/j4nhp1BoYx pic.twitter.com/f5VpX6qu7t — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 8, 2019

Herover kan du se et kort uddrag fra podcasten hos BBC, som Bellerin medvirkede i.

»Jeg føler et ansvar for at bruge den platform, jeg har, til noget godt,« fortæller Bellerin blandt andet i podcasten.

Klimaforandringerne er en af de udfordringer, der fylder allermest på hele kloden i øjeblikket, og selvom den spanske forsvarsspiller ikke er bleg for at erkende, at han også godt kan lide sine dyre biler og armbåndsure, så går han også op i at sende et godt budskab til sine mange følgere.

Heriblandt klimaet.

»Hvis du har en smule menneske i dig, skal du være bekymret. Når man kigger på de videnskabelige fakta og alt det, der sker i øjeblikket (med klimaet, red.), skal vi være bange,« lyder det fra Bellerin, der tilføjer:

»Ikke bare for vores egen skyld, for vi kommer kun til at være på jorden de næste 50-60 år, men hvad hvis vi får børn? Hvad med vores børns børn?«

Hector Bellerin blev langtidsskadet i januar og forventes tilbage i Arsenals trup om en måneds tid.

Bellerin har mere end tre millioner følgere på Instagram og 1,7 millioner på Twitter.