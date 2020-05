Misbrug af lattergas og tilværelsen som professionel fodboldstjerne og forbillede for unge fans er en dårlig kombination.

Derfor reagerer Arsenal med alvor på de afslørende video-billeder, der ifølge avisen Daily Star viser Alexandre Lacazette, som inhalerer en ballon fyldt med lattergas.

»Dette er en privat hændelse, som vi tager meget alvorligt, og som vil blive ordnet internt,« lyder det fra en talsmand fra Premier League-storklubben til den britiske avis.

Videoen, som avisen har fået fingrene i, skulle den franske angrebsstjerne selv have filmet og sendt til venner på sociale medier.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Her ser man ham inhalere indholdet fra en ballon, hvorefter han synker sammen i sofaen med lukkede øjne: 'hjemme, chiller og suger balloner,' skriver Lacazette om videoen.

Vi skal ikke længere tilbage end til august 2018 for at finde et lignende tilfælde, som involverer Lacazette. Her var den 28-årige franskmand en af flere Arsenal-stjerner, som deltog i en vild privatfest på en eksklusiv natklub i London, og som efterfølgende fik en advarsel af Arsenal.

70 specielt inviterede kvinder, litervis af eksklusiv champagne og vodka og lattergas i lange baner, som fik enkelte af spillerne til festen til at få blackout var på menuen dengang.

Her kunne man på en video blandt andet se, at den dengang 19-årige franskmand Matteo Guendouzi blev opfordret og ‘presset’ til at tage lattergas af de ældre stjerner på holdet, eksempelvis Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette og Mesut Özil.

Skærmdump fra The Suns hjemmeside. Vis mere Skærmdump fra The Suns hjemmeside.

Lattergas er et ekstremt populært ‘partydrug’ i disse år i flere vestlige lande. Også i Danmark kan man se spor efter misbrug af lattergas. Det er således ikke usædvanligt, at gaderne i de store byer flyder med de tomme patronhylstre, som opbevarer lattergassen.

Læger, Giftlinjen og Sundhedsstyrelsen har i årevis advaret mod tendensen, fordi lattergas kan være meget farligt at misbruge - i værste fald er det dødeligt.

Brugen af lattergaspatroner sker ved, at man via en ballon eller flødeskumssiffon inhalerer gassen og får en kortvarig rus. .

Giftlinjen oplever tilfælde af unge, der får kroniske nerveskader af at inhalere gas. Skader, der medfører lammelse, balanceproblemer og føleforstyrrelser. Det er ikke ulovligt at købe eller sælge lattergaspatroner i hverken Danmark eller England.