Pierre-Emerick Aubameyang kom ind fra bænken og scorede to gange, da Arsenal vandt 3-1 over Leicester.

London. Det tog en halv times tid, inden Arsenal kom i gang.

Men da den engelske fodboldklub rullede sig ud, var der ikke meget at gøre for Kasper Schmeichel og Leicester, som mandag aften blev sendt hjem fra Emirates Stadium med et 1-3-nederlag.

Det skete efter flere flotte scoringer fra cheftræner Unai Emerys Arsenal-mandskab.

Dermed hentede London-klubben den syvende sejr i træk i Premier League, og klubben har vundet ti kampe på stribe på tværs af alle turneringer.

Pierre-Emerick Aubameyang blev helten for Arsenal, da han kom ind i anden halvleg og sikrede sejren med to hurtige mål.

Leicester indledte ellers kampen godt og kom noget heldigt foran efter en halv time i første halvleg.

Arsenal-backen Héctor Bellerín kom til at dreje bolden i eget mål uden chance for målmand Bernd Leno.

Héctor Bellerín fik dog revancheret sig kort før pausen, da hjemmeholdet udlignede til 1-1.

Mesut Özil spillede bolden frem til den spanske back og fik den hurtigt retur, hvorefter Özil med klinisk præcision udplacerede Kasper Schmeichel med et mål via indersiden af stolpen.

Arsenal lagde fra begyndelsen af anden halvleg et tryk på Leicester, men gæsterne var alligevel tæt på at få scoret med et forsøg på opstanderen.

Efter en times spil blev Pierre-Emerick Aubameyang sendt på banen for Arsenal. Fem minutter senere havde han scoret to mål, det ene flottere end det andet.

Først sendte Mesut Özil bolden i dybden til Héctor Bellerín, der sendte bolden præcist ind til en fri Aubameyang. Angriberen afsluttede det flotte opspil med at score til 2-1.

Kort efter blev publikum vidne til et virkelig flot mål.

Mesut Özil lod en aflevering fra Héctor Bellerín passere mellem benene, så bolden røg videre til Alexandre Lacazette.

Den franske angriber sendte bolden frem til den fremstormende Özil, der fandt Aubameyang, som scorede igen.

Det gik meget hurtigt, og igen kunne Leicester-forsvaret intet gøre.

Målet blev kampens sidste, og Arsenal har nu 21 point for ni kampe i Premier League. Klubben er nummer fire med to point færre end førende Manchester City.

Leicester er nummer 11 med 12 point.

