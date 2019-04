Napoli tabte 0-2 til Arsenal i Europa League, da englænderne udnyttede en skidt første halvleg af italienerne.

Arsenal har et godt udgangspunkt inden den anden kvartfinale i Europa League mod Napoli.

Torsdag tog det engelske hold således første stik, da italienerne hjemme på Emirates Stadium i London blev besejret 2-0.

Begge Arsenals mål faldt i første halvleg, hvor englænderne formåede at udnytte, at Napoli i lange perioder havde store problemer med at få spillet i begge ender til at hænge sammen.

Returkampen i Italien bliver spillet om en uge. Den samlede vinder skal møde enten Valencia eller Villarreal i semifinalen.

epa07499900 Arsenal's Aaron Ramsey (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-0 lead during the UEFA Europa League quarter final, first leg soccer match between Arsenal FC and SSC Napoli in London, Britain, 11 April 2019. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL Vis mere epa07499900 Arsenal's Aaron Ramsey (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-0 lead during the UEFA Europa League quarter final, first leg soccer match between Arsenal FC and SSC Napoli in London, Britain, 11 April 2019. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

I den første duel mellem de to spanske hold vandt Valencia 3-1 i en kamp, hvor Daniel Wass sendte sit hold på sejrskurs, da han scorede til 2-1 i overtiden.

Arsenal startede som lyn og torden i torsdagens kamp mod Napoli og kom på 1-0 efter et kvarter, da Aaron Ramsey efter et klassisk Arsenal-opspil med flere korte afleveringer og en stikning ind i feltet sparkede bolden i mål.

Ti minutter senere stod der 2-0. En vaks Lucas Torreira udnyttede en vag Napoli-aflevering til at opsnappe bolden cirka midt på italienernes banehalvdel.

Efter et par træk sendte uruguayaneren bolden mod mål fra kanten af feltet. Undervejs ramte den Napolis forsvarsklippe Kalidou Koulibaly, hvilket efterlod Alex Meret i målet chanceløs, og ivorianeren blev noteret for et selvmål.

Soccer Football - Europa League Quarter Final First Leg - Arsenal v Napoli - Emirates Stadium, London, Britain - April 11, 2019 Napoli's Piotr Zielinski in action with Arsenal's Petr Cech REUTERS/Eddie Keogh Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Soccer Football - Europa League Quarter Final First Leg - Arsenal v Napoli - Emirates Stadium, London, Britain - April 11, 2019 Napoli's Piotr Zielinski in action with Arsenal's Petr Cech REUTERS/Eddie Keogh Foto: EDDIE KEOGH

Det napolitanske forsvar var generelt i gavehumør i første halvleg, og italienerne var heldige med kun at være bagud med to mål, da der blev fløjtet til pause.

Turen i omklædningsrummet gjorde godt for Napoli, der kom mere ind i kampen fra starten af anden halvleg - blandt andet fordi Arsenal havde sænket tempoet en smule og var knap så angrebsivrig.

Efter 25 minutter havde Piotr Zielinski en stor mulighed for at reducere, da Lorenzo Insigne sendte en flad tværaflevering ind i feltet. Men polakken, der var helt fri foran mål, fik ikke ordentlig træf på bolden, der i stedet sejlede over kassen.

Efterfølgende fik både Arsenal og Napoli spillet sig til flere store chancer, men anden halvleg forblev målløs.

Arsenal's Welsh midfielder Aaron Ramsey's (3L) shot goes over the bar during the UEFA Europa League quarter final, first leg, football match between Arsenal and Napoli at the Emirates Stadium in London on April 11, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL Vis mere Arsenal's Welsh midfielder Aaron Ramsey's (3L) shot goes over the bar during the UEFA Europa League quarter final, first leg, football match between Arsenal and Napoli at the Emirates Stadium in London on April 11, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL

/ritzau/