Forestil dig, at du har betalt 1.000 kroner for et produkt, og du så opdager, at det indeholder en graverende fejl.

Den oplevelse står utallige Arsenal-fans med netop nu.

Og det har nu fået klubben og Adidas til omgående at stoppe salget af klubbens hjemmebanetrøje for næste sæson.

Trøjen hylder den engelske klubs legendariske ubesejrede 2003/2004-sæson, men flere fans har opdaget, hvordan hyldesten er gået helt galt.

Trøjen indeholder en række af bogstaver, der hver symboliserer én kamp fra den ikoniske sæson, hvor Arsenal blev døbt 'The Invincibles' – de uovervindelige.

I alt skulle bogstavrækken altså indeholde 26 Wer for sejre og 12 Der for uafgjort – 38 i alt. Det skriver Daily Mail.

Men der var kun 32 bogstaver på den udgave af trøjen, som utallige skuffede og forundrede fans nu har betalt i dyre domme for.

Nu er trøjen ikke længere mulig at købe i hverken klubbens eller Adidas' webshop.

Arsenal har stoppet salget omgående. Foto: Screenshot/Arsenal Vis mere Arsenal har stoppet salget omgående. Foto: Screenshot/Arsenal

Ifølge mediet har Arsenal sendt en undskyldning til de fans, der har bestilt trøjen. De har nu fået at vide, at de ikke får den foreløbig.

På de sociale medier har flere fans luftet deres frustrationer.

'110 pund for den trøje? Det er en joke. Hvordan kunne de få det forkert?' skriver en.

'Har lige fået min og er ret skuffet over, at den ikke har alle 38 …' skriver en anden.

'Tak skæbne, at jeg ikke har købt min endnu,' skriver en tredje.