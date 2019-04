Arsenal tabte søndag på udebane til Everton i den engelske Premier League.

Kampen om at slutte i top-4 i Premier League er tæt og yderst jævnbyrdig.

Derfor vil Arsenal ærgre sig ekstra meget over søndagens skuffende 0-1-nederlag ude til Everton.

Efter nederlaget er Arsenal fortsat placeret på fjerdepladsen med 63 point efter 32 kampe.

Tottenham indtager tredjepladsen med 64 point efter 32 kampe.

Derefter følger Chelsea og Manchester United på femte- og sjettepladsen med 63 point.

Det havde derfor lunet for Arsenal at hente et eller tre point i søndagens fodboldkamp. Men sådan gik det ikke.

Everton-stopperen Phil Jagielka stod for den afgørende scoring efter ti minutter, da han stod på det rigtige sted efter et langt indkast.

Arsenal forsøgte i resten af kampen at få scoret, men London-holdet fik ikke noget med hjem fra Goodison Park.

/ritzau/