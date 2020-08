Mikel Arteta tror på, at Aubameyang bliver i klubben, selv om angriberen kun har et år tilbage af kontrakt.

Arsenals manager, Mikel Arteta, vil bygge holdet op omkring Pierre-Emerick Aubameyang, da han tror på, at angriberen bliver i klubben efter Arsenals 2-1 sejr over Chelsea i FA-Cup finalen lørdag aften.

Det siger spanieren ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde efter kampen, hvor Aubameyang scorede begge Arsenals mål.

Angriberens fremtid har på det seneste været diskuteret heftigt, da han kun har et år tilbage af sin kontrakt med Arsenal.

- Han ved, hvad jeg tænker om ham. Jeg vil bygge holdet op omkring ham. Jeg tror, at han vil blive. Det handler om at få kontrakten på plads, siger Arteta efter finalen og tilføjer:

- Jeg tror, at øjeblikke som det her vil hjælpe ham med at indse og give ham tro på, at vi er på rette vej, og at han er en stor del af det.

Angriberen fra Gabon havde intet at sige, om hans planer for næste sæson efter finalen. I stedet hyldede han sin spanske manager efter triumfen i den engelske pokalturnering.

- Han fortjener denne sejr. Han har lavet et fantastisk stykke arbejde, og vi er alle glade for at have ham på holdet, siger Aubameyang.

I Chelsea-lejren er manager Frank Lampard skuffet over, at hans mandskab smed sejren væk efter at være kommet foran efter bare fem minutter.

- Vi blev selvtilfredse, tog for lang tid på bolden, som var det en spadseretur, siger Lampard til BBC efter kampen.

- Vi spillede ikke godt nok til at vinde en finale. Meget af i dag kan vi kun bebrejde os selv for.

Chelseas nederlag blev yderligere forværret af, at holdet i løbet af kampen mistede Christian Pulisic, César Azpilicueta og Pedro til skader.

Lampard bekræfter efter kampen, at hverken Pulisic eller Azpilicueta når at blive klar til Chelseas returopgør i Champions League mod Bayern München 8. august.

Chelsea tabte den første ottendedelsfinale 0-3 på hjemmebane.

/ritzau/