Mikel Arteta føler stadig stor opbakning fra klubledelsen og spillertruppen trods resultatmæssig krise.

Premier League-klubben Arsenal har fået sin værste sæsonstart i 46 år, og klubben er udfordret på både resultater og spil.

Det er blevet til 14 point i 13 ligakampe, og målscoren lyder på 11-16. Ifølge manager Mikel Arteta stikker klubbens problemer så dybt, at de eksempelvis ikke bare kan løses med større effektivitet foran mål.

Det siger han forud for lørdagens kamp, hvor Premier Leagues nummer 15 på udebane skal møde Everton, der ligger ti placeringer højere i tabellen. Den kamp markerer samtidig, at Arteta nu har været Arsenals manager i et år.

- Alle vidste - også dem, der tog beslutningen om at ansætte mig til det her projekt - at der ikke ville være noget "quickfix", og at det ville tage tid.

- Når man er i gang med at lave ting om, så tager det tid, og det gør det her, siger Mikel Arteta på et pressemøde.

Han understreger dog, at han havde forventet bedre resultater, og at klubbens aktuelle form med seks ligakampe i træk uden sejr skygger for, at manageren trods alt har set fremgang på nogle områder i løbet af kalenderåret.

De dårlige resultater har også fået engelske medier til at stille spørgsmålet, om en trænerfyring kan få Arsenals problemer til at lindre.

Mikel Arteta siger selv, at han mærker stor opbakning fra både klubledelsen og spillertruppen trods den sløje periode.

- I sidste ende handler det om den følelse, som jeg har, når jeg arbejder sammen med ledelsen, staben og spillerne. Den indbyrdes kemi og forståelse er altafgørende for, om de tror på manageren og de forandringer, der er i gang, siger Arteta.

Arsenals udekamp mod Everton begynder lørdag aften klokken 18.30 dansk tid.

/ritzau/AFP