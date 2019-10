Granit Xhaka kunne godt ligne en anfører, der er ved at miste tjansen i Arsenal.

Søndag diskede schweizeren op med opførsel, som gjorde mange Arsenal-fans arrige, da klubben hjemme spillede 2-2 mod Crystal Palace.

Efter en time blev Xhaka skiftet ud med Bukayo Saka, da gæsterne havde udlignet Arsenals 2-0-føring.

En stor gruppe Arsenal-tilhængere var højlydt rasende på Xhaka, som luntede mod sin udskiftning, og det fik Xhaka til i situationen at gestikulere kraftigt mod sin egen klubs fans.

Xhaka så på tv-billederne også ud til at bande højlydt, og episoden eskalerede yderligere, da han tog sin trøje af, smed den og strøg forbi Arsenal-manager Unai Emery og direkte ned i spillertunnelen.

Opførslen fik hårde ord med på vejen bagefter af Emery.

- Han var forkert på den. Jeg ønsker at være rolig, men helt ærligt så var det en forkert opførsel.

- Vi arbejder med, at spillerne kan spille under pres. I et svært øjeblik kan du være ophidset, men du bliver nødt til at opføre dig klogt.

- Vi spiller for tilhængerne. Vi bør have stor respekt for dem, både når de klapper af os, og når de kritiserer os, siger Arsenal-træneren ifølge AFP.

Efter kampen krævede mange Arsenal-fans på sociale medier, at Xhaka mister anførerbindet, men det ønskede Emery ikke at forholde sig til endnu.

Manageren forklarede, at han først vil tale med folk i klubben samt Xhaka, før han træffer en beslutning.

- Lige nu handler det om at forholde sig roligt og tale med ham (Xhaka, red.), og vi bliver nødt til at tale om det internt i klubben, siger Unai Emery.

Han er under pres for at sikre en top-4-placering og Champions League for Arsenal, som gik glip af turneringen i denne sæson.

Granit Xhaka blev udpeget som anfører denne sommer, og det fik hurtigt en del Arsenal-tilhængere til at brokke sig, da mange mener, at den 27-årige schweizer aldrig er slået igennem i Arsenal, som han skiftede til i 2016 fra Borussia Mönchengladbach.

/ritzau/