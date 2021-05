Mikel Arteta vil lave en stor udskiftning i Arsenals trup for at få løftet klubben tilbage mod Englands top.

Kontinuitet og et roligt transfervindue er sædvanligvis to ting, som fodboldtrænere skatter højt, men Arsenals manager, Mikel Arteta, har det aktuelt omvendt.

Han mener, at der er brug for en større oprydning i truppen hos den underpræsterende storklub, der har udsigt til at gå glip af europæiske kampe for første gang i 25 år.

Det siger Arteta forud for sit holds ligakamp hjemme mod West Bromwich Albion søndag aften.

- Der er brug for forandring i truppen. Vi begyndte allerede at lave nogle ændringer i december, hvilket der ikke var gjort i flere år, og det siger noget om den situation, vi er havnet i.

- Det er nødvendigt at få lavet ændringer, og dem skal klubbens ejere bakke op om, siger Arteta.

Et åbent spørgsmål er dog, hvem som ejer klubben, når transfervinduet åbner. Arsenal ejes aktuelt af et holdingselskab, der er stiftet af amerikaneren Stan Kroenke.

Ham er klubbens fans dog stærkt utilfredse med efter klubbens kortvarige deltagelse i Super League-projektet. Spotify-grundlægger Daniel Ek og en række af klubbens tidligere storspillere har offentligt erklæret deres interesse i at købe Arsenal, men Kroenke har i første omgang afvist at sælge klubben.

Et andet åbent spørgsmål er, om Mikel Arteta er den rette manager for klubben, der ligger på tiendepladsen i Premier League.

Spanieren har stået i spidsen for klubben i snart halvandet år, men Arsenal er stadig et af rækkens mest ustabile hold målt på præstationer og resultater.

Selv er den 39-årige eksspiller helt overbevist om, at han kan rykke Arsenal tilbage mod tidligere tiders status som tophold.

- Jeg tror stadig, jeg kan træne et tophold. Internt ved vi, hvad der er sket i de seneste 18 måneder - og det er kun os, som ved det. Vi ved, at vi er i gang med at bygge noget utroligt, siger Arteta uden at uddybe nærmere.

I sidste sæson førte han Arsenal frem til FA Cup-titlen.

/ritzau/