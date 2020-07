Mikel Arteta forklarer, at det kræver ændringer i truppen og vil tage tid, før Arsenal kan matche Liverpool.

Der vil gå et pænt stykke tid, før Arsenal atter er tilbage blandt de bedste hold i engelsk fodbold.

Det vurderer manager Mikel Arteta, selv om hans spillere onsdag aften slog Liverpools mestre med 2-1. Trods sejren befinder Arsenal sig helt nede på niendepladsen i Premier League.

- Vi har brug for en større trup for at kunne konkurrere i denne række. Det er udfordringen for os, siger Mikel Arteta til Sky Sports.

Manageren forklarer, at det primært handler om at hente spillere med større kvalitet.

Arteta peger på, at det netop er den fremgangsmåde, der sæson efter sæson har bragt Liverpool tættere på toppen og nu sikret holdet det første engelske mesterskab i 30 år.

- Det er en kæmpe opgave for os. Man kan bare se på forskellen på de to hold - den er enorm, siger Mikel Arteta.

- Det er ikke et hul, vi kan ordne på to måneder, men når det handler om at tage ansvar, energi, engagement og fight, så er holdene jævnbyrdige. Sådan var det ikke tidligere, forklarer han.

Liverpool har hentet 40 point mere end Arsenal i denne sæson. London-klubben har dog mulighed for at vinde en titel i FA Cuppen, hvor holdet er nået frem til semifinalerne. Her venter Manchester City på lørdag.

/ritzau/