Unai Emery frygter Valencias dødbolde, og derfor tager han ikke Arsenal-avancement for givet efter 3-1-sejr.

Arsenals manager, Unai Emery, jublede vildt over den sene 3-1-scoring i torsdagens Europa League-semifinale mod Valencia, men han maner alligevel til besindighed inden returkampen i næste uge.

Ifølge Emery er der trods det gode udgangspunkt kun 50 procent chance for, at Arsenal kvalificerer sig til finalen i Baku.

- Vi ville gerne vinde og undgå at indkassere et mål mere i anden halvleg, men vi ville også gerne spille for at få et mål mere. Vores tredje mål kom til sidst, og det var meget, meget vigtigt, men det er stadig kun 50/50, hvem der kommer i finalen, siger Emery ifølge uefa.com.

Det er særligt spaniernes dødbolde, han frygter i returkampen. Tidligt i torsdagens kamp indkasserede Arsenal et mål efter et hjørnespark, og Valencia havde også en kæmpe chance efter et frispark.

- Valencia er et godt hold. De spillede godt med stærke spillere i forsvaret og på midtbanen. De er gode til dødbolde, for de scorede på det i dag og gav os flere problemer.

- Vi skal forberede os på samme måde til returkampen, for den bliver meget svær, siger Emery.

Det var hurtigløberen Pierre-Emerick Aubameyang, der scorede det måske afgørende 3-1-mål, og angriberen regner med, at Arsenal går videre.

- Vi er et hold med stor kvalitet. Vi kan komme i Europa League-finalen, men returkampen bliver vanskelig. Kan vi gentage det meste af præstationen fra i aften, så bør vi gå videre.

- Sidste år røg vi ud i semifinalerne. Vi har lært af de fejl, vi begik, så forhåbentlig sker det ikke igen i år. Vi vil gør alt for at vinde, så vi kan komme i Champions League, siger Aubameyang ifølge uefa.com.

En turneringssejr i Europa League giver adgang til Champions League i næste sæson.

Danske Daniel Wass så de første 70 minutter på bænken. Han kom ind i i slutfasen, da Valencia forsøgte at holde Arsenals føring nede på et enkelt mål. Det irriterer danskeren, at den mission fejlede til sidst.

- Det er ærgerligt, at vi ikke holdt dem på 2-1. Inden vi kom her, vidste vi, at vi skulle have et resultat, og det havde vi ved 2-1, men de fik det sidste mål. Men de kommer til at få det svært nede i Spanien, siger Wass til 6'eren.

/ritzau/