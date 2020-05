I 1990'erne og starten af 00'erne var Highbury ofte anset som et af verdens sværeste stadions at gæste.

Arsenal med Arsène Wenger i spidsen vandt titler i massevis på arenaen, som har opnået kultstatus blandt Londonklubbens tilhængere.

Men i 2006 sluttede ægteskabet, og Arsenal flyttede ind på den nye hjemmebane Emirates Stadium.

Og her gik noget i stykker for de rød-hvide, hvis man spørger daværende succestræner, franske Arsène Wenger, ifølge Bein Sports.

Arsène Wenger var manager for Arsenal i 22 år. Foto: MATTHEW CHILDS

»Som fodboldklub er man altid i en position, hvor man enten skal bevæge sig fremad eller blive i fortiden. For at kunne konkurrere med andre klubber, måtte vi bygge et nyt stadion. Regelsættet havde ændret sig,« fortæller Wenger.

Highbury havde plads til knap 40.000 mennesker, mens det nye Emirates kan tage imod 20.000 mere.

Det skulle udvikle Arsenal som klub og øge indægterne, men ikke desto mindre skabte hjemmebaneændringen et tilbageslag for Arsenal, mener Wenger.

»Vi ville skabe det samme som Highbury, men vi efterlod vores sjæl på Highbury. Vi kunne aldrig genskabe det helt. Vi kunne ikke finde den samme stemning.«

Den franske manager, der nåede at være træner for Arsenal i næsten 22 år, var ellers selv med til at designe det nye stadion.

Eksempelvis var han med inde over indretningen af omklædningsrummet, men ikke desto mindre fik Emirates aldrig samme betydning for franskmanden.

»For mig er Highbury forbundet med kærlighed. Kærlighed for perioden, jeg havde, fansenes fantastiske opbakning og de fantastiske fodboldkampe, jeg var vidne til dér. Det har en speciel plads i mit hjerte,« siger Wenger.

Manageren vandt blandt andet fire Premier League-titler og syv FA-cup turneringer med Arsenal.

Han stoppede i klubben i 2018.