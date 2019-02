Den tidligere Arsenal-stopper Sol Campbell mener, at Unai Emery skal bruge to eller tre transfervinduer på at sammensætte den trup, han gerne vil have.

Unai Emery har fået en noget blandet start i Arsenal, siden han i sommer tog over for Arsene Wenger i London-klubben.

Arsenal er efter et par nederlag på det seneste dumpet ned på sjettepladsen i Premier League, og selv om fansene og eksperterne ikke er helt tilfredse, så mener den tidligere Arsenal-stjerne Sol Campbell, der i dag er manager i Macclesfield, at man bør have mere tålmodighed med Emery.

»Unai Emery har gjort det virkelig godt indtil videre. Ligesom mig er han kommet til et hold og har overtaget alle spillerne, og det er svært, for de er virkeligt tunge i øjeblikket,« udtaler Campbell til talkSPORT og tilføjer:

»Der er ikke så meget plads til at få nye spillere, og du er måske nødt til at flytte spillere ud for at få nye ind. Og det ved jeg selv - det er svært. Han har en del af slås med.«

Den tidligere midterforsvarer forudser, at det vil tage Emery omkring to-tre transfervinduer at sammensætte det mandskab, han godt kunne tænke sig.

»Det kommer nok til at tage to-tre transfervinduer, før han får et hold, der er noget for ham. Men han har gjort et virkelig godt stykke arbejde. Han er stabil. De har vundet kampe. De er ikke, hvor de kunne være, men under al det pres, har han gjort det godt,« siger Campbell.

Arsenals næste kamp er ude mod Huddersfield i Premier League lørdag.