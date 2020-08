Når en fodboldspiller skifter til Arsenal, er der tradition for at få taget de præsenterende billeder på klubbens stadion eller træningsanlæg.

Den tradition har Willian, der skiftede fra Chelsea til Arsenal på en fri transfer i sidste uge, brudt. Det skriver Daily Mail.

Den 32-årige kantspiller valgte i stedet for at få taget billederne i huset, hvor hans agent, Kia Joorabchian, bor.

Willian forklarede beslutningen med, at han ikke ønskede at risikere at sprede coronavirus blandt de nye holdkammerater.

Billederne viser den nye Arsenal-spiller sidde i en sofa med fødderne oppe på bordet iført en Arsenal-trøje. Derudover står han foran en hvid mur med sin nye spillertrøje i hænderne.

Mediet tilføjer, at mange Arsenal-tilhængere samt ejere kan være blevet irriterede over Willians beslutning.

Den tidligere Chelsea-spiller har skrevet under på en kontrakt, hvor han tjener hele 1,8 millioner kroner om ugen.

Skiftet til den nordlige del af London kommer efter syv år i Chelsea-trøjen, hvor han blandt andet scorede mere end 60 mål og vandt to engelske mesterskaber.