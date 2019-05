Tilhængere får svært ved at rejse til Baku, hvor Arsenal og Chelsea spiller finale i Europa League.

Valget af Aserbajdsjans hovedstad, Baku, som vært for dette års Europa League-finale giver "uacceptable og ekstreme" problemer for Arsenals fans.

Det skriver den engelske fodboldklub torsdag på sin hjemmeside.

De to finalehold, Arsenal og Chelsea, er hver blevet tildelt 6000 billetter til deres fans af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til stadionet i Baku, der kan rumme 68.700 tilskuere.

- Vi er dybt skuffet over, at Uefa på grund af begrænset rejseforhold kun kan give os maksimum 6000 billetter.

- Tiden vil så vise, om det overhovedet er muligt for de 6000 Arsenal-fans at overvære kampen på grund af de ekstreme rejseudfordringer, der er, skriver klubben.

Arsenal har modtaget mange klager fra fans, der ikke forstår valget af Baku som vært for finalen, og klubben deler deres forundring, lyder det.

- På vegne af vores fans vil vi gerne prøve at forstå de kriterier, som værter for finaler bliver valgt ud fra, og hvordan tilhængernes behov bliver tænkt ind i valget.

- Fremadrettet vil vi gerne opfordre Uefa til at sikre, at logistikken for fans bliver en vigtig del af fremtidige beslutninger for værtsbyer for finaler, da det der er sket i denne sæson, er uacceptabelt og ikke må gentages, skriver Arsenal.

Klubben har også tidligere utrykt bekymring for Baku som værtsby af sikkerhedsmæssige årsager.

Holdet er nemlig bekymret for armenske Henrikh Mkhitaryans deltagelse i finalen og har krævet garanti for hans sikkerhed fra Uefa.

Der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh.

Arsenal frygter, at stridighederne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Mkhitaryan, der heller ikke spillede udekampen mod den aserbajdsjansk klub Qarabag tidligere i Europa League-turneringen.

Europa League-finalen skal spilles 29. maj.

