Arsenal kom, så og sejrede, da Premier League-klubben torsdag var i Napoli for at møde den lokale Serie A-klub i den anden af to Europa League-kvartfinaler.

Italienerne blev slået 1-0 af Arsenal, der dermed er klar til semifinalen i den europæiske turnering, hvor Daniel Wass og Valencia venter.

Det spanske hold fulgte torsdag op på 3-1-sejren over ligarivalerne fra Villarreal i den første kvartfinale ved også at vinde den anden 2-0.

Ud over at have været med fra start i begge kvartfinaler var Daniel Wass med til at sende Valencia videre, da han scorede til 2-1 i overtiden i den første kvartfinale.

Efter at have tabt 0-2 i den første kvartfinale i London skulle Napoli på måljagt i torsdagens returkamp.

Første halvleg gik dog langt fra efter planen for italienerne, hvis spil aldrig for alvor fandt en rytme.

Ondt blev kun værre for Napoli, da Alexandre Lacazette direkte på frispark bragte Arsenal foran i det 36. minut og gav det engelske hold et vigtigt udebanemål, som betød, at hjemmeholdet nu skulle score fire gange.

Det lykkedes som bekendt ikke.

Napoli sad ganske vist på begivenhederne i det meste af anden halvleg takket være et mere defensivt indstillet Arsenal-mandskab.

Men bolden ville bare ikke i mål for italienerne, der som slutfløjtet nærmede sig så mere og mere opgivende ud.

Det blev således ikke engang til ét mål for hjemmeholdet, der derfor røg ud i Europa League-mørket.

/ritzau/