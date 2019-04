Arsenal spillede sig på fjerdepladsen i Premier League mandag aften med en smal 1-0-sejr ude over Watford.

Det skete i et opgør, hvor hjemmeholdet var ti mand i næsten hele kampen, efter at angriber Troy Deeney blev udvist for at bruge albue.

Sejrsmålet skyldtes en enorm fejl af Watford-keeper Ben Foster, men det kunne Arsenal være ligeglade med.

De tre point betød, at Arsenal ligger nummer fire i tabellen med samme pointantal som Chelsea, der har spillet en kamp mere.

Tottenham har på tredjepladsen 67 point for 33 kampe, mens Arsenal og Chelsea har 66 point i den tætte strid om pladserne i top-4.

Watford kom egentlig godt i gang med kampen, men efter ti minutter kollapsede holdet nærmest efter to fatale episoder.

Først kom Arsenal foran 1-0, da Watford-keeper Ben Foster fuldstændig fejlede, da han ville sparke bolden væk efter en tilbagelægning.

Foster fumlede rundt og fik lavet et for langt træk, og Pierre-Emerick Aubameyang kom spurtende og strakte det ene ben frem.

Den uopmærksomme Foster hamrede derefter bolden ind på Arsenal-angriberen, hvorefter bolden gik i mål.

Minuttet efter gik Watford-angriber Troy Deeney så helt i sort og stangede en albue i ansigtet på gæsternes Lucas Torreira.

Det resulterede i et rødt kort, og 80 minutter med en mand i undertal for hjemmeholdet.

Watford formåede dog at undgå yderligere brølere i halvlegen og overlevede med en stabil indsats at indkassere yderligere.

Det var stadig tilfældet efter en times spil, Foster revancherede sig lidt med en flot redning på et forsøg fra Henrikh Mkhitaryan.

Presset på Watford blev intensiveret, men Arsenal formåede ikke at lukke opgøret i fasen, og så tog et drøn fra hjemmeholdets Adam Masina pludselig overliggeren.

Watford var langt fra slået endnu, og lurede på kontrastød, mens Arsenal var mest på bolden, og efter en hektisk afslutning formåede gæsterne at køre sejren hjem.

/ritzau/