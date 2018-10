Chelsea vandt ude over Burnley, og London-klubben er to point efter Liverpool. Arsenal spillede kun uafgjort.

London. Nogle fodboldkampe afgøres på små marginaler, og dem må man så sandelig sige, at Arsenal havde med sig i søndagens Premier League-kamp mod Crystal Palace.

Arsenal spillede dog kun 2-2 ude mod Crystal Palace takket være Pierre-Emerick Aubameyangs 2-1-mål, der var blot få millimeter over målstregen.

Der skulle målteknologi til for at konstatere, at bolden akkurat havde sluppet stregen.

2-1-målet burde dog aldrig være blevet godkendt, da Arsenal-angriberen Alexandre Lacazette brugte hånden til at bugsere bolden videre i feltet og hen til Aubameyang.

Derfor virkede det fortjent nok, at Crystal Palace kom tilbage og scorede til 2-2 på holdets andet straffespark i kampen.

2-2-målet blev sat ind af Crystal Palaces serbiske midtbanespiller Luka Milivojevic, som også scorede til 1-0 på et straffespark i første halvlegs tillægstid.

Begge straffespark til Crystal Palace var korrekt dømt.

Arsenals Granit Xhaka udlignede til 1-1 på et drøn af et frispark efter 51 minutter, mens det kontroversielle mål af Aubameyang blev sat ind fem minutter senere.

Med det uafgjorte resultat blev Arsenals vinderstime bremset efter 11 sejre i træk på tværs af alle turneringer.

Bedre gik det for London-rivalen Chelsea, som vandt 4-0 ude over Burnley.

Den spanske angriber Alvaro Morata åbnede målfesten efter 22 minutter efter et elegant oplæg af Ross Barkley.

Barkley fordoblede selv føringen efter 57 minutter, og fem minutter senere øgede Willian til 3-0.

I overtiden scorede indskiftede Ruben Loftus-Cheek til 4-0 og cementerede dermed sejren.

Chelsea er nu alene på andenpladsen med 24 point efter 10 kampe. Liverpool topper rækken med 26 point.

Arsenal er placeret på fjerdepladsen med 22 point.

/ritzau/