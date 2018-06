Backen Stephan Lichtsteiner skifter fra den italienske topklub Juventus til Premier League-klubben Arsenal.

London. Den syvdobbelte italienske mester Stephan Lichtsteiner skifter på en fri transfer til Arsenal. Det oplyser Arsenal tirsdag på fodboldklubbens hjemmeside.

Stephan Lichtsteiner har spillet for Juventus i syv sæsoner i træk, og selv om det er blevet til mesterskaber i hver eneste sæson, så har de seneste par år i klubben været hård.

Hård konkurrence har skubbet den schweiziske landsholdsanfører ud på bænken i mange kampe, og det har fået højrebacken til at søge ny klub.

34-årige Stephan Lichtsteiner glæder sig til at spille i den engelske Premier League, hvor målet er at føre Arsenal tilbage i top-4, hvor holdet ikke endte i den forgangne sæson.

- Der er et projekt om at vende tilbage til Champions League. Jeg mener, at det er svært ikke at se Arsenal spille i Champions League.

- Hvis du ser på spillerne, klubben, stadion. Det er projektet og muligheden for at vende tilbage til højeste niveau, siger Stephan Lichtsteiner til klubbens hjemmeside.

Stephan Lichtsteiner har spillet 99 landskampe for Schweiz.

/ritzau/