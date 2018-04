Arsenal var en scoring fra at ryge ud af Europa League, men Danny Welbeck og Aaron Ramsey sikrede semifinale.

København. Arsenal slap ud af det russiske pres og sikrede torsdag avancement til semifinalerne i Europa League.

Det holdt hårdt, men 2-2 resultatet ude mod CSKA Moskva i returmødet i kvartfinalen sikrede en samlet 6-3-sejr til Arsenal, der med et kvarter igen var bagud 0-2.

En enkelt scoring mere til russerne ville have sendt CSKA Moskva videre, men i det 75. minut var det Danny Welbeck, der sørgede for forløsningen, da han reducerede til 1-2 efter et oplæg af Mohamed Elneny.

I overtiden udlignede Aaron Ramsey så for Arsenal, og Welbeck var godt klar over, at Arsenal kunne være mere end tilfreds.

- Det var ikke behageligt. Vi har set, hvor svært det er i Europa at gå ind til returkampene med en føring.

- Det var svært i dag, hvor vi var væk hjemmefra og spillede under andre forhold, men vi klarede det, siger Danny Welbeck ifølge uefa.com

Anfører Laurent Koscielny lagde heller ikke skjul på, at Arsenal havde leget lige lovlig meget med billetten videre i turneringen, hvor Europa League-titlen giver adgang til gruppespillet i Champions League.

- Det var ikke planen. Vi savnede bevægelse og at tilbyde os for hinanden. Vi vandt ikke vores dueller, og de spillede godt og havde chancer, og dem tog de.

- Vi var pressede, for hvis de scorede, ville vi være ude, så jeg er virkelig glad for, at vi kom tilbage, men vores præstation var ikke god nok på det her stadie i turneringen.

- Det er vigtigt for klubben (at gå videre, red.), og det gjorde vi, og det er jeg glad for. Det er vores sidste chance for at kvalificere os til Champions League, siger Koscielny ifølge uefa.com.

