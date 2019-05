Konflikt mellem Aserbajdsjan og Armenien får Arsenal til at holde Henrikh Mkhitaryan hjemme fra EL-finalen.

Arsenal har besluttet ikke at sende den armenske stjernespiller Henrikh Mkhitaryan med til Europa League-finalen i Baku mod Chelsea.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det er bekymring for Mkhitaryans sikkerhed i Aserbajdsjans hovedstad, der ligger bag beslutningen.

Arsenal's Armenian midfielder Henrikh Mkhitaryan (L) celebrates scoring his team's second goal with Arsenal's German midfielder Mesut Ozil during the English Premier League football match between Arsenal and Bournemouth at the Emirates Stadium in London on February 27, 2019.

Klubben forklarer, at den grundigt har undersøgt alle muligheder for, at Mkhitaryan kunne være en del af truppen, men efter at have diskuteret sagen med Mkhitaryan og hans familie, er parterne blevet enige om, at Mkhitaryan skal blive hjemme i London.

Arsenal har bedt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om garanti for, at det ville være sikkert for Mkhitaryan at rejse til Baku, men klubben og spilleren er altså ikke sikre på, at det vil være sikkert for Mkhitaryan at rejse med.

Europa League-finalen spilles 29. maj i Baku, og der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh.

Mkhitaryan stod også tidligere i turneringen over i udekampen mod den aserbajdsjanske klub Qarabag.

/ritzau/