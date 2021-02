Tre Arsenal-spillere blev sendt til andre klubber som nogle af de sidste offentliggjorte handler.

En trio af spillere er solgt eller udlejet fra Arsenal som nogle af de sidste offentliggjorte handler i januars transfervindue.

Arsenal sendte mandag midnat den 23-årige kantspiller Ainsley Maitland-Niles på lejeophold i West Bromwich Albion for resten af sæsonen.

Også den 21-årige midtbanespiller Joe Willock skal søge lykken i en anden klub som udlejet frem til sommerpausen.

Willock, som i denne sæson har spillet 17 kampe for Arsenal, skifter til Newcastle.

Endelig er den 28-årige midtstopper Shkodran Mustafi skiftet til tyske Schalke 04 på en aftale frem til sommer, hvor tyskerens kontrakt med Arsenal udløber.

Arsenal-manager Mikel Arteta kommer med nogle pæne afskedsord om alle tre spillere, der forlader klubben. To af dem kun for en stund.

- Ainsley er en meget talentfuld spiller, og vi er stolte af hans hårde arbejde og gode udvikling hos os. Beslutning om lejemålet i West Bromwich for resten af sæsonen er for at støtte Ainsley og hans udvikling yderligere.

- Han vil arbejde i en virkelig god klub i Premier League, og vi ønsker ham alt det bedste, siger Arteta til klubbens hjemmeside.

/ritzau/