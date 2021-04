Utilfredse Arsenal-tilhængere skal tilsyneladende ikke sætte næsen op efter et ejerskifte foreløbig.

Arsenal er ikke til salg. Heller ikke til en gruppe af klubbens tidligere storspillere.

Meldingen kommer fra klubejer Stan Kroenke, som er havnet i et stormvejr efter at have tilmeldt klubben den omstridte og fejlslagne piratliga European Super League.

Mandag skrev britiske medier, at grundlæggeren af musiktjenesten Spotify, Daniel Ek, pønser på et køb af klubben sammen med klublegenderne Patrick Vieira, Thierry Henry og Dennis Bergkamp.

Men de tanker kan den prominente kvartet godt pakke sammen, lyder budskabet fra ejerne.

- De seneste dage har vi set mediespekulationer om et muligt opkøb af Arsenal FC. Vi er fortsat 100 procent engageret i Arsenal og sælger ingen andele af klubben.

- Vi har ikke modtaget noget tilbud, og vi kommer ikke til at overveje de tilbud, der måtte komme, lyder det i en meddelelse, der er underskrevet Kroenke Sports & Entertainment.

I lighed med de fem øvrige engelske klubber, der havde tilsluttet sig piratligaen, trak Kroenke hurtigt tilmeldingen tilbage.

Senere sagde hans søn, Arsenal-direktør Josh Kroenke, undskyld, men det har ikke formildet de vrede tilhængere.

Tusinder demonstrerede fredag aften uden for Emirates Stadium i forbindelse med klubbens møde med Everton i Premier League.

Fansene medbragte bannere, der krævede Kroenkes afgang og ønskede "det gamle Arsenal" tilbage.

I Premier League frister klubben aktuelt en trist tilværelse på tiendepladsen i rækken. Skulle placeringen ikke forbedre sig i de sidste spillerunder, vil klubben notere sig det dårligste sæsonfacit i 26 år.

Arsenal kan dog spille sig i næste sæsons Champions League gennem bagdøren. Det sker, hvis klubben vinder Europa League, hvor man foreløbig er nået frem til semifinalen.

