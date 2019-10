Arsenal havde tredjepladsen at spille for, men skuffede stort på udebane mod Sheffield United.

Storklubben Arsenal har fortsat problemer med at ramme en kontinuerlig stime af gode resultater.

Ikke siden de to første runder har holdet prøvet at vinde to ligakampe i træk, og mandag endte det i en skuffelse, da udekampen mod oprykkeren Sheffield United sluttede med et nederlag på 0-1.

Arsenal kunne med en sejr ellers avancere til tredjepladsen, men ligger i stedet på femtepladsen med 15 point for 9 kampe. Sheffield United har nu 12 point som nummer 9.

Arsenal spillede tamt, og hjemmeholdets sejr var helt fortjent.

Første halvleg var rimelig underholdende, selv om de åbne muligheder ikke ligefrem kom på samlebånd.

Det undertippede hjemmehold spillede friskt til, og det kastede mål af sig efter en halv time.

Jack O'Connell kom højst på et hjørnespark og headede bolden ind foran mål, hvor Lys Mousset nemt kunne prikke bolden ind til 1-0. Arsenal-forsvaret kommer ikke til at vinde priser for opdækningen ved det mål.

Arsenal forsøgte at slå hurtigt tilbage, og fem minutter senere mente Bukayo Saka, at han skulle have et straffespark, men dommeren gav ham det gule kort for film i stedet.

Sekunder inden første halvlegs udløb sendte Granit Xhaka et meget kvalificeret langskud afsted, men keeper Dean Henderson reddede oppe ved hjørnet.

Arsenal havde stor boldbesiddelse fra begyndelsen af anden halvleg, men London-mandskabet havde fortsat svært ved at kreere store chancer.

Derimod var Sheffield United mere direkte i sin angrebsfacon.

Som kampen skred frem, stod det klart, at Arsenal ikke havde idéerne til at ændre slagets gang, og så måtte det ende i et skuffende nederlag.

