Arsenal-manager Unai Emery er under pres, efter at London-klubben har lidt flere nederlag på det seneste.

Efter en række skuffende Arsenal-resultater er klubbens manager, Unai Emery, kommet under massivt pres.

Emerys præstation er blevet overvåget nøje, efter at Arsenal blot har to sejre bag sig i de seneste ti Premier League-kampe.

Senest blev klubben besejret af Leicester med 2-0 i lørdags.

Manageren har dog fortsat opbakning fra klubbens øverste ledelse. Det fortæller Arsenal-bosserne Raul Sanllehi og Vinai Venkatesham til det engelske medie BBC.

- Vi er overbeviste om, at Unai er den rigtige mand til jobbet, siger Sanllehi og Venkatesham på et pressemøde ifølge BBC.

Samtidig erkender de, at klubben skal se forbedringer, hvis holdet skal nå i Champions League i næste sæson.

- Vi er lige så skuffede, som I er, både hvad angår resultater og præstationer på dette stadie i sæsonen.

- Vi deler vores frustrationer med fans, Unai, spillere og hele vores stab, da vi ikke er på et niveau i øjeblikket, som vi ønsker, eller som kan forventes.

- Ting skal forbedres, hvis vi skal nå vores mål, lyder det fra Arsenal-bosserne.

Arsenal, der ligger nummer seks i Premier League, har 17 point efter 12 kampe. Klubben er otte point fra ligaens top-4, der giver adgang til Champions League.

Ud over de seneste resultater er Emery også presset af, at Arsenals Granit Xhaka for nylig har fået frataget sit anførerbind, efter at han forlod banen i vrede.

Xhaka har ikke spillet for klubben, siden han for to uger siden fik en nedsmeltning, da han blev udskiftet i kampen mod Crystal Palace.

I lørdags såede manageren tvivl om, hvorvidt Xhaka har en fremtid i klubben.

/ritzau/