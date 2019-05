Vincent Kompany vender hjem.

Få timer efter at have annonceret sit overraskende stop i Manchester City afslører den belgiske forsvarskrumptap nu, hvad fremtiden bringer.

I et opslag på Facebook fortæller han, at han i de kommende tre år skal være spillende træner i Anderlecht.

»Det vil måske komme som en overraskelse for jer: Det er den mest passionerede og alligevel den mest rationelle beslutning, jeg nogensinde har taget,« skriver Vincent Kompany.

BREAKING NEWS: #Theprinceisback. #COYM #RSCA. Stay tuned pic.twitter.com/pcb7A7pzd5 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 19. maj 2019

Dermed bliver døren også endegyldig smækket i for Kasper Hjulmand.

Den danske træner har i flere måneder rumsteret som trænerkandidat i den belgiske klub, hvor han først på året fik tilbudt trænerjobbet. Dengang sagde FC Nordsjælland dog nej.

Siden er Kasper Hjulmand stoppet som træner i den danske klub, og det har igen fået hans navn til at blive brandvarmt - ikke mindst efter at træner Fred Rutten blev fyret i april.

Men nu er den danske træner, der også længe har været et emne i Brøndby, altså kasseret.

Vincent Kompany stopper i Manchester City efter 11 år som spiller. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Vincent Kompany stopper i Manchester City efter 11 år som spiller. Foto: PAUL ELLIS

Det er Anderlechts tekniske direktør, danske Frank Arnesen, der i stedet har valgt Vincent Kompany til trænerjobbet.

I sit Facebook-opslag fortæller fodboldspilleren, hvordan han havde uforpligtende samtaler med Frank Arnesen og sportstdirektør Michael Verschueren i forhold til at få genrejst klubben, der har haft en elendig sæson. Vincent Kompany blev bedt om at komme med input til at få 'bygget en stærk identitet baseret på attraktiv angrebsfodbold' i klubben.

Og så tog sagen en ny drejning.

»For ikke så længe siden fik jeg så et opkald fra RSC Anderlecht. Ret uventet tilbød de mig jobbet som spillende træner. Michael og Frank fortalte mig i detaljer, hvordan de kunne se det virke i praksis,« skriver Vincent Kompany, der oprindeligt startede i klubben som seksårig.

