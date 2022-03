Den danske fodboldlegende Frank Arnesen har netop fundet champagnen frem.

For den tidligere landsholdsstjerne har nemlig forlænget aftalen som teknisk direktør med Feyenoord.

Det skriver den hollandske storklub på sin hjemmeside.

Med et billede af den 65-årige dansker, der skåler i champagne, oplyser Feyenoord, at Arnesens kontrakt er blevet forlænget med et år, så den nu løber indtil sommeren 2023.

Frank Arnesen fortsætter i hollandske Feyenoord. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er selvfølgelig rart at blive længere hos Feyenoord. Der er et meget behageligt samarbejde med den tekniske stab, scouting-afdeling og alle andre kolleger i klubben, hvor vi er ved at bygge et solidt fodboldfundament trin for trin,« siger danskeren og fortsætter:

»Vi arbejder på noget smukt, som langsomt begynder at bære frugt, og jeg vil virkelig gerne føre den proces endnu længere frem.«

Arnesens oprindelige aftale med klubben stod til at udløbe til sommer, men den danske fodboldboss har altså ingen intentioner om at forlade Holland lige foreløbig.

Han har været ansat som teknisk direktør i Feyenoord siden januar 2020.

Inden turen gik til hollandsk fodbold, var Frank Arnesen blandt andet sportsdirektør i tyske Hamburg, græske PAOK og efterfølgende i belgiske Anderlecht.

For år tilbage var han ligeledes ansat som fodbolddirektør i Tottenham og derefter Chelsea.