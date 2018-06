Manuel Lanzini går glip af VM i Rusland, efter han fredag pådrog sig en korsbåndsskade under træningen.

København. Argentinske Manuel Lanzini har forladt den argentinske VM-træningslejr med en korsbåndsskade.

Dermed misser den 25-årige West Ham-spiller VM i Rusland, der starter torsdag i næste uge.

Det meddeler det argentinske fodboldforbund på Twitter.

Det argentinske landshold er samlet i træningslejr i Barcelona forud for VM, og skaden opstod under træningen fredag formiddag. Det var det forreste korsbånd i højre knæ, der blev revet over.

Lanzini har spillet fire landskampe for Argentina.

Han var blandt de 23 spillere, som den argentinske landstræner, Jorge Sampaoli, offentliggjorde i slutningen af maj, og han bejlede til en plads i startopstillingen, når Argentina den 16. juni møder Island i holdets første VM-kamp.

Argentina er desuden i gruppe med Kroatien og Nigeria til VM.

/ritzau/