Mauro Icardi skifter fra Inter til Paris Saint-Germain på en lejeaftale, der løber resten af sæsonen.

Mauro Icardi prøver lykken i Paris.

Efter at være raget uklar med italienske Inter, skifter den argentinske stjerneangriber nu til Paris Saint-Germain på en lejeaftale, der løber frem til udgangen af indeværende sæson.

Det oplyser begge klubber på deres hjemmesider.

Franskmændene har desuden sikret sig en købsoption på Icardi. Inter oplyser desuden, at argentinerens kontrakt med Milano-klubben er blevet forlænget frem til sommeren 2022.

Mauro Icardi har scoret 124 mål i 219 kampe for Inter, siden han kom til klubben i 2013. I både 2014/15 og 2017/18 sluttede han som topscorer i Serie A.

Argentineren endte i foråret i en konflikt med sin arbejdsgiver, da han i forbindelse med kontraktforhandlinger blev frataget sit anførerbind.

Herefter var Icardi fraværende i Inter i seks uger. Argentineren sagde selv, at han havde haft en knæskade, men Inter meldte samtidig ud, at diverse test havde vist, at der ikke var noget i vejen med Icardis knæ.

I sommer forlod han Inters træningslejr efter gensidig aftale og var heller ikke med på en træningstur til Asien.

Da Inter i starten af august købte Romelu Lukaku, fik belgieren Icardis trøjenummer, som han havde haft siden sin ankomst.

/ritzau/