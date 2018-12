En mand er sigtet for at forvolde kropsskade på Boca Juniors-spillere forud for Copa Libertadores-finalen.

En mand er blevet tilbageholdt i Argentina i forbindelse med et angreb på klubben Boca Juniors' spillerbus for halvanden uge siden.

Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Finalen i Copa Libertadores mellem de rivaliserende Buenos Aires-klubber River Plate og Boca Juniors skulle være spillet lørdag 24. november på El Monumental, men River Plate-fans angreb Boca Juniors' spillerbus inden kampstart.

Fansene kastede sten på bussen og smadrede adskillige ruder, så flere Boca Juniors-spillere fik skader i ansigtet af knust glas.

Kampen blev i første omgang udskudt til søndag 25. november, men nogle Boca Juniors-spillere var stadig så medtagne, at de ikke var i stand til at spille.

Det gjaldt blandt andre anfører Pablo Perez, som sammen med adskillige holdkammerater måtte en tur på hospitalet med flænger og øjenskader.

Finalen bliver i stedet spillet i Madrid på søndag klokken 20.30.

Den mistænkte blev tilbageholdt i La Matanza i udkanten af Buenos Aires. Han er sigtet for at gøre skade på ejendom samt at forvolde uagtsom kropsskade.

/ritzau/dpa