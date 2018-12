Argentinas succeshungrende landshold har siden VM i sommer manglet holdets altoverskyggende superstjerne, Lionel Messi. Fodboldforbundets boss tror dog på, at han snart vender tilbage.

»Jeg tror, at kærligheden til trøjen er så stor, at han vælger at spille, hvis han bliver udtaget,« siger Claudio Tapia, som er formand for Argentinas fodboldforbund.

Han har talt med Messi, som han siger virkede positiv over for ideen om at vende tilbage til landsholdet, eksempelvis i forbindelse med Copa America, som spilles til sommer.

»Da jeg mødte ham, var han vældig glad. Forhåbentligt er han med næste gang,« siger Claudio Tapia til den spanske avis Marca.

Han mener, at det et spørgsmål om, at landstræner Lionel Scalona skal se at få udtaget FC Barcelona-superstjernen til den næste landsholdssamling - mere end det er Messi, der skal overtales eller ovebevises, om at det er en god idé at vende tilbage i trøje nummer 10.

»Det beror mere på Scalona end på Messi,« siger han.

31-årige Messi har før stoppet på landsholdet, for siden at vende tilbage i den lyseblå- og hvidstribede trøje. Efter Argentinas skuffende Copa America--finalenederlag I 2016 sagde han stop, men vendte siden tilbage.

Han var således manden, der nærmest egenhændigt sørgede for, at Argentina kvalificerede sig til VM. Her skuffede Argentina dog endnu engang, hvorefter Messi proklamerede, at nu var det slut på landsholdet på ubestemt tid.

