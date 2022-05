Det er ikke alt, du kan have med ind på et fodboldstadion.

Medmindre man render ind i nogle vældig dovne kontrollører, og det er muligvis det, der er sket i weekenden i Buenos Aires.

For en argentinsk fan formåede lørdag at tage en særdeles opsigtsvækkende genstand med ind på tribunerne til kampen mellem Boca Juniors og Racing Club.

Det viser den argentinske journalist Roy Nemer på Twitter.

Boca Juniors jubler efter sejr over Racing Club. Foto: ALEJANDRO PAGNI Vis mere Boca Juniors jubler efter sejr over Racing Club. Foto: ALEJANDRO PAGNI

På billedet kan Racing-fanen Gabriel Aranda ses med intet mindre end et menneskekranie i hænderne. Og det er der ifølge mediet Marca en bestemt grund til, at tilskueren har gjort.

Det skyldes, at Racing Club vandt det argentinske mesterskab I 2019. Her gravede Gabriel Aranda sin bedstefars kranie op for at han kunne deltage i festlighederne. Bedstefaren var ligeledes Racing-fan, da han levede og ville »være stolt af øjeblikket«, mente Gabriel Aranda, da Marca skrev om ham.

Det ser ud, som det er blevet en tradition for Gabriel Aranda at tage sin bedstefars kranie med til de kampe, hvor bedstefaren ville have været stolt af at deltage.

Efter kampen mellem Boca Juniors og Racing Club kan man dog tvivle på, om bedstefaren vil være ovenud lykkelig for at Gabriel Aranda havde medbragt kraniet.

For kampen endte med en straffesparkssejr til Boca Juniors, som sendte Racing Club ud af semifinalen i de argentinske mesterskaber.

I finalen skal Boca Juniors møde vinderen af Tigre og Argentinos Juniors.