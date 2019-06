Japan og Argentina tørnede mandag sammen i holdenes første kamp ved VM i fodbold. Kampen endte uden mål.

Argentinas fodboldkvinder skabte mandag en stor overraskelse ved VM, da det lykkedes de undertippede sydamerikanere at spille 0-0 mod Japan i gruppe D.

Japan, som har været i VM-finalen de seneste to gange, dominerede det meste af opgøret på Parc des Princes i Paris, men magtede ikke at score.

Argentina har med det uafgjorte resultat fortsat aldrig vundet en VM-kamp. Holdet var med til VM i 2003 og 2007.

Argentina havde tabt alle seks kampe ved de to tidligere VM-slutrunder - og i fire af de seks kampe indkasserede argentinerne seks mål eller mere.

Derfor var mandagens nullert et stort resultat for Argentina, som nu kan drømme om at gå videre fra gruppen, der også tæller England og Skotland.

De japanske fodboldkvinder vil omvendt være skuffede, og de havde da også chancerne til at vinde kampen.

En af de største afbrændere stod Yui Hasegawa for ti minutter inde i anden halvleg, da hun lige foran mål skød langt ved siden af.

Japan, som vandt VM i 2011 og blev nummer to i 2015, kan blive det første hold til at nå tre VM-finaler i træk, hvis holdet når frem til finalen 7. juli.

