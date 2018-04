Der findes dårlige aprilsnarre, og der findes sikkert også en enkelt eller to gode derude. Men spørger du Samuel Eto'o, findes der også skandaløse jokes på den første dag i april.

Den tidligere Barcelona-stjerne blev ramt af en joke af det afrikanske nyhedssite Jeune Afrique Magazine, der skrev, at Samuel Eto'o ville stille op til det næste præsidentvalg i Cameroon.

Det franske nyhedsmedie France 24 hoppede på den, og så begyndte historien at sprede sig. Men Samuel Eto'o syntes slet ikke det var sjovt. Og nu truer han ifølge Daily Mail med at sagsøge Jeune Afrique Magazine

»Som camerooner er jeg dybt respektfuld over for mit lands institutioner og de mennesker, der repræsenterer dem. Jeg tror derfor på, at præsidentvalget i 2018 i Cameroon er meget vigtigt og ikke kan diskuteres let,« skriver Samuel Eto'o på sin Facebook-side.

Det var et meget karikeret 'interview', Jeune Afrique Magazine havde lavet som deres aprilsnar, men det faldt Samuel Eto'o for brystet, at mediet også lavede sjov med de problemer, der har været i Cameroon i forhold til landets tidligere kolonimagter.

»Hvad, der er mere seriøst, er, at skribenterne bag denne farce laver sjov med den 'den engelske krise', der skaber fortvivlelse og sorg i mit land. Jeg mener, at de ord, som er tilskrevet mit beskedne jeg, er reduktiv og viser en total mangel på respekt,« siger Samuel Eto'o.

Jeune Afrique Magazine har bevaret deres aprilsnar